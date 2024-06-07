В Таганроге на совместном приеме Сергея Бурлакова и Инны Титаренко рассмотрены вопросы поддержки инвалидов

В общественной приемной таганрогского местного отделения партии «Единая Россия» состоялся прием граждан, который совместно провели депутат Государственной Думы РФ Сергей Бурлаков и председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко.

Обращения таганрожцев были рассмотрены в рамках программы взаимодействия депутатов всех уровней — так называемого «депутатского треугольника». В частности, речь шла о мерах государственной и региональной поддержки Таганрогского предприятия ВОС «Мегалист-Таганрог», отмечающего в этом году своё 80-летие. Более 70 сотрудников предприятия – инвалиды, из них порядка 40 человек являются инвалидами по зрению. Кроме того, там уже трудоустроены два ветерана СВО, получившие инвалидность в ходе исполнения служебного долга.

Представители «Мегалиста» сообщили об имеющихся финансовых проблемах предприятия, необходимости модернизировать оборудование и сделать ремонт производственных помещений, а также просили помочь с восстановлением документов на земельный участок. Кроме того, речь шла и о возможности расширения спектра предоставления технических средств реабилитации для инвалидов в качестве дополнительной меры их трудовой и социальной реабилитации. Депутаты обсудили с заявителями возможность инициирования на федеральном уровне вопроса о расширении поддержки предприятий, в числе учредителей которых есть инвалиды, и предприятий, трудоустраивающих инвалидов.

Еще один вопрос в ходе приема был рассмотрен в интерактивном режиме: обращение руководителя нижегородской некоммерческой организации, развивающей адаптивное скалолазание для людей с особыми возможностями здоровья. Инна Титаренко поделилась тем опытом, который есть в Таганроге по поддержке некоммерческих организаций, в том числе, на примере Добро.Центра «Луч Надежды», так много делающего для социализации ребят с ограниченными возможностями здоровья. Сергей Бурлаков договорился встретиться с заявителем лично.

Источник: городская Дума Таганрога