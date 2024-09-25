Четыре человека получили травмы во время ДТП под Таганрогом

24 сентября во время аварии на 5 км автодороги Таганрог – Покровское пострадали четыре человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария случилась в 13.00. По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21103», при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Hyundai Accent», которым управлял 28-летний мужчина.
В результате ДТП пострадали водитель и 20-летняя пассажирка «ВАЗ — 21103», а также двое пассажиров «Hyundai Accent» — 21-летняя девушка и 20-летний парень. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы рассказали, что на Дону в аварии на трассе пострадали водитель и 14-летний пассажир.
Фото Госавтоинспекции РО
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