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В Таганроге на нескольких улицах сегодня до вечера будут перебои с водой из-за ремонта на системе водоснабжения

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Аварийные работы ведутся на пер. Парковом и в Северном жилом массиве.

#ЖКХ

В связи с проведением аварийных работ на водопроводе по адресу переулок Парковый, 23 (диаметр трубы — 200 мм), временно изменятся параметры водоснабжения в районе улиц Дзержинского, Осипенко, переулков Парковый и Стальной, а также улицы Новоселовка. Ориентировочно восстановление штатного режима ожидается до 17.00.

Кроме того, из-за аварийных работ на пересечении переулка 9-й Новый и улицы Л. Чайкиной (диаметр трубы — 200 мм) параметры водоснабжения будут скорректированы в зоне, ограниченной улицами Инициативная и Л. Чайкиной. Нормализация подачи воды планируется примерно до 16.00.

Фото из архива

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водоснабжение ЖКХ нет воды новости Таганрог
Таганрогская правда

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