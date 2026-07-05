В Таганроге на нескольких улицах сегодня до вечера будут перебои с водой из-за ремонта на системе водоснабжения

Аварийные работы ведутся на пер. Парковом и в Северном жилом массиве.

В связи с проведением аварийных работ на водопроводе по адресу переулок Парковый, 23 (диаметр трубы — 200 мм), временно изменятся параметры водоснабжения в районе улиц Дзержинского, Осипенко, переулков Парковый и Стальной, а также улицы Новоселовка. Ориентировочно восстановление штатного режима ожидается до 17.00.

Кроме того, из-за аварийных работ на пересечении переулка 9-й Новый и улицы Л. Чайкиной (диаметр трубы — 200 мм) параметры водоснабжения будут скорректированы в зоне, ограниченной улицами Инициативная и Л. Чайкиной. Нормализация подачи воды планируется примерно до 16.00.

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