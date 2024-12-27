В Таганроге на маршруты вышли новогодние «трамваи желаний»

В преддверии Нового года в Таганроге на маршруты вышли четыре праздничных трамвая, которые ездят по улицам Таганрога и создают атмосферу волшебства.
Как сообщил в своем telegram-канале проект «Таганрогский трамвай», праздничные вагоны появляются на разных маршрутах, чтобы каждый житель нашего замечательного города смог увидеть хотя бы один из них.
«Главное, помните добрую примету – если встретить сразу два нарядных трамвая, нужно загадать желание, и оно обязательно сбудется в следующем году!», — обещают авторы проекта.
Ранее мы рассказали, что по улицам Таганрога проехал «Трамвай добрых дел».
Фото ВК «Таганрогский Городской Транспорт»
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