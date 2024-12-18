По улицам Таганрога проехал «Трамвай добрых дел»

Запоминающийся новогодний подарок для воспитанников таганрогского центра помощи детям №7 сделала туристическая компания «Anyticket».

«Каждый год в преддверии волшебного праздника в сердце каждого ребенка зажигается надежда на чудо, и они с нетерпением ожидают прихода Деда Мороза, который исполнит их самые заветные желания. В этом году такую чудесную роль исполнила компания «Anyticket». Ребятам из центра помощи детям №7 сделали настоящий новогодний сюрприз — наш партнер устроил для детворы праздник на борту туристического трамвая», — рассказал на своих информационных ресурсах «Таганрогский трамвай».

Дети собрались в большую и дружную команду, в которой они вместе играли, веселились и отгадывали интересные загадки во время поездки. А в конце программы все получили вкусные сладкие подарки и заряд радости на весь следующий год.

«Мы искренне рады быть частью таких светлых и добрых дел, и надеемся, что этот замечательный пример вдохновит и вас на что-то доброе и волшебное», — отмечается в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что к новогодним праздникам в Таганроге запущены новые маршруты туристического трамвая.

Фото «Таганрогского трамвая», видео туркомпании «Anyticket»