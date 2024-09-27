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В Таганроге на Чехова водитель иномарки сбил 59-летнюю женщину

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Пострадавшая госпитализирована.

Новости Таганрога

В Таганроге сегодня утром произошло ДТП, в результате которого была травмирована и доставлена в больницу 59-летняя женщина. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в районе дома №168 по ул. Чехова 40-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», по предварительным данным, допустил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пострадавшая с полученными травмами была доставлена в медицинское учреждение. По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

Фото из архива «ТП»

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ДТП новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда
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