В Таганроге на Чехова водитель иномарки сбил 59-летнюю женщину

Пострадавшая госпитализирована.

В Таганроге сегодня утром произошло ДТП, в результате которого была травмирована и доставлена в больницу 59-летняя женщина. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в районе дома №168 по ул. Чехова 40-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», по предварительным данным, допустил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пострадавшая с полученными травмами была доставлена в медицинское учреждение. По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

Фото из архива «ТП»