В Таганроге на берегу между Центральным пляжем и Богудонией нашли следы нефтепродуктов

В Таганроге обнаружили новый выброс нефтепродуктов — на этот раз на каменистом участке берега между Центральным пляжем и Богудонией. Об этом рассказали экоактивисты сообщества Daily Bogudonia.

Загрязнение зафиксировали 17 июля, на других участках побережья пока заметных выбросов нет.

Волонтеры отмечают, что ситуация отличается от предыдущего выброса на Богудонии, где загрязнение было масштабнее, но в основном на песке — его убирали обычными лопатами. Десятки волонтеров справились с этим за полный рабочий день, хотя и сильно вымотались. Теперь же нефтепродукты попали на камни, и эффективного универсального алгоритма для такой уборки пока нет.

Чтобы не очищать каждый камень вручную там, где завтра может понадобиться спецтехника, — решено пока подождать и осмотреться. Экоактивисты подчеркивают, что обязательно вернутся к этому участку.

В Daily Bogudonia сообщили, что специалисты администрации совместно с МЧС и волонтерами ежедневно выходят в море и мониторят обстановку. В прибрежной полосе от Пушкинской набережной до участка в районе переулка Смирновского не обнаружили ни пятен, ни пленки. А на участке между Центральным пляжем и Богудонией ощущался нефтяной запах. Ветер сейчас направлен в сторону залива, поэтому волонтеры осторожно предполагают, что новых выбросов не будет до смены ветра и уровня воды.

«Браться за работу без мониторинга состояния моря и понимания вероятности следующих выбросов может быть неэффективно — важно поберечь человеческий ресурс и здоровье. Мониторинг ведется, о результатах сообщим дополнительно. План очистки затвердевших нефтепродуктов на камнях обсудим с людьми, имеющими такой опыт», — рассказали о ситуации в сообществе.

Фото: ВК «Daily Bogudonia»