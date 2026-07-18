Повторные выбросы нефтепродуктов угрожают побережью Таганрогского залива, бороться с загрязнениями готовы волонтеры

Серьезным шагом в противодействии загрязнению побережья Таганрогского залива нефтепродуктами стал решительный рейд служб администрации города и волонтеров 15 июля. Однако, остается серьезная вероятность того, что нашим берегам снова потребуется помощь.

К сожалению, возможны повторные выбросы, и очень сложно оценить их объем и вероятность. Над пробами воды и воздуха работают специалисты Росприроднадзора, а волонтеры осматривают состояние прибрежной зоны. Проблемы снова выявляют в районе Богудонии, у бывшей территории рыбзавода.

«Физика процесса сложная и плохо предсказуемая. Это однозначно не последняя уборка — выбросы происходят ещё, — рассказывает общественник Иван Карпов, известный по многим экологическим проектам, связанным с Богудонией и городом в целом. – Утром 17 июля снова случился выброс. Мы оперативно оповестили специалистов администрации Таганрога, начали прорабатывать план действий. Готовились повторить уборку, но буквально за 4 часа всё смыло обратно».

На берегу меняется направление и сила ветра, поднимается волна, и нефтепродукты снова уносит в море. Поэтому мероприятие по уборке загрязнения трудно спланировать заранее: следует действовать оперативно. Волонтеры обсудили план действий на случай, если это случится, сделав выводы из опыта первой работы. Специалисты администрации пообещали предоставить спецтехнику в те точки, куда она сможет добраться, и прорабатывают вопрос обеспечения средствами индивидуальной защиты и расходными материалами. Волонтеры также собирают средства на эти цели. Добровольцы ведут мониторинг посменно, и, если снова обнаружат что-то на берегу, дадут знать. Помимо этого, организован добровольческий чат для быстрого сбора желающих прийти на помощь нашим берегам. А значит – всему городу.

Ранее мы рассказали, что в Таганрогском порту выставлены заграждения для предотвращения возможных утечек после атаки БПЛА на мазутный терминал.

Марина Даренская, фото автора