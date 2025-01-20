В Таганроге 9 домов, школа и 2 детсада остались без тепла из-за коммунальной аварии

Вторые сутки коммунальные службы Таганрога устраняют порывы на теплосетях в микрорайоне «Дубки».

На данный момент без тепла остаются жители 9 многоэтажек.

«Непростая ситуация сложилась с городской котельной, расположенной по улице Ленина, 220. Ремонтные работы на сетях продолжаются уже вторые сутки. Бригады МУП «Городское хозяйство» устраняют порывы на теплосетях, но каждый раз после запуска системы появляются новые повреждения», — написала в своих соцсетях глава города Таганрога Светлана Камбулова.

В результате коммунальной аварии 20 января без отопления остаются 9 многоквартирных домов в микрорайоне «Дубки», а также 2 детских сада и школа № 34.

«Образовательные учреждения временно переведены на дистанционное обучение», — сообщила Светлана Камбулова.

Напомним, 19 января ремонт теплотрассы по ул. П. Тольятти проходил на трех участках.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой