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В Таганроге мужчина пытался ограбить магазин с помощью страйкбольной гранаты

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Подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин полиция задержала по горячим следам.

Новости Таганрога

Накануне в УМВД России по Таганрогу поступил звонок от сотрудника одного из магазинов, который сообщил о разбойном нападении. Работник торгового зала рассказал, что в магазин вошел неизвестный мужчина, взял с полки продукты и хотел уйти, не заплатив за них. Когда продавцы попытались остановить злоумышленника, тот достал предмет, конструктивно схожий с гранатой, и, угрожая им, покинул здание.

«Сотрудники территориального отдела полиции в короткие сроки задержали фигуранта. Установлено, что задержанный — 56-летний местный житель, в целях наживы выбравший ближайший магазин», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

В ходе проверки полицейские установили, что предмет, которым угрожал мужчина, это страйкбольная граната, внешне схожая с настоящей. Также установлено, что задержанный ранее уже был судим за кражу.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее мы рассказывали, что в нарколаборатории под Таганрогом изъяли 1,4 кг мефедрона.

Фото ГУ МВД России по РО

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Таганрогская правда
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