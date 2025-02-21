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В Таганроге музейный урок прошел в «Лавке Чеховых»

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В таганрогском музее «Лавка Чеховых» прошел музейный урок «По зову сердца, по призыву Родины…» для ребят из всероссийской общественно-государственной организации «Движение Первых».

Город

В ходе урока участники познакомились с историей возникновения праздника Дня защитника Отечества, с поэзией периода Великой Отечественной войны. И ещё узнали о том, что произведения Антона Павловича Чехова читали солдаты Великой Победы и продолжают читать теперь участники специальной военной операции.

Один из них – доброволец отряда «Барс-14» Юрий Стрельченко – выступил перед старшеклассниками, рассказав об истоках СВО, о боевом пути своего отряда. А затем во время состоявшейся беседы обсуждались многие актуальные вопросы, связанные с защитой Родины и проведением СВО.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге шести фронтовикам ВОВ будет присвоено звание почетного гражданина.

Источник и фото tgliamz.ru

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Таганрогская правда
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