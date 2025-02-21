В Таганроге шести фронтовикам ВОВ будет присвоено звание почетного гражданина

Городская Дума поддержала ходатайства об этом главы города Светланы Камбуловой.

Инициативу о присвоении всем участникам Великой Отечественной войны в преддверии Великой Победы звания почетного гражданина, с которой выступило Минобороны РФ, поддержал Президент РФ Владимир Путин. В Таганроге шесть ветеранов ВОВ получат такое звание, сообщила на своих страничках в соцсети глава Таганрога Светлана Камбулова.

«Сегодня Городская Дума города Таганрога поддержала мои ходатайства в отношении каждого участника ВОВ, проживающего в нашем городе. Депутаты приняли единогласное решение присвоить звание почётных граждан Таганрога шести фронтовикам», — написала глава города.

Звания почетного гражданина будут удостоены: Кондратенко Варвара Андреевна, Кушнарев Иван Иванович, Симкина Виктория Николаевна, Таганова Евгения Яковлевна, Червонев Василий Васильевич, Черкасов Александр Петрович.

«Эти люди безоговорочно заслужили все эти звания и награды. Это, прежде всего, благодарность и признательность всем ветеранам тем, кто прошёл через ужасы войны. Спасибо вам за мужество, самоотверженность и защиту нашей страны. Ваши подвиги продолжают вдохновлять молодежь и служить для них жизненным ориентиром. Низкий поклон всем ветеранам», — поблагодарила ветеранов за их подвиг Светлана Камбулова.

Фото Анатолия Ивашова из архива «Таганрогской правды»