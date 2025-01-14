13 января в Таганроге произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Михайловской, где мусоровоз совершил наезд на газопровод низкого давления. Об этом сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Авария случилась в 12.30 часов в районе дома № 15. По предварительной информации, 45-летний водитель мусоровоза КМУ 4683К3-0 с поднятым манипулятором допустил наезд на препятствие — газовую трубу, которая повредила угол домовладения и два забора.

По информации городской администрации, на месте ДТП работали сотрудники ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». В результате обследования утечек газа обнаружено не было.

«Режим газоснабжения не прекращен. Ремонтно-восстановительные работы будут проведены 16 января с 08.00 до 16.00», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что 13 января в Таганроге загорелся автомобиль Chevrolet lanos.

Фото Госавтоинспекции Таганрога