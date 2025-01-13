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Утром в Таганроге загорелся автомобиль Chevrolet lanos

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Утром 13 января в Таганроге загорелся автомобиль в переулке Гоголевском. Об этом сообщает пресс-служба ГК МСЧ по Ростовской области.

Новости Таганрога

Происшествие случилось в 07.50 в районе дома № 2/1. Автомобиль Chevrolet lanos загорелся в пути следования. На место выезжали четыре сотрудника МЧС и одна спецмашина. Возгорание на площади двух квадратных метров ликвидировали уже в 08.09.

Предварительная причина происшествия – короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.

Ранее мы рассказали, что во время страшной аварии на М-4 «Дон» загорелись автомобили, есть погибшие.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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