В Таганроге мусор у частного магазина пришлось убирать муниципалитету

Очередной очаг, где постоянно появляется мусор, возмутил жителей Таганрога. На этот раз неравнодушные горожане обратили внимание на прилегающую территорию одного из магазинов, расположенного на перекрестке улиц С. Шило и Сызранова в микрорайоне «Русское поле».

«Возле магазина все время грязно, бросают бутылки, окурки, обертки и тому подобное. Здесь нет урн, идет большой поток людей из парка имени 300-летия Таганрога, кидают мусор, куда попало», — обратилась в местное Интернет-СМИ жительница города.

Женщина работает поблизости от «мусорного» очага, ей приходится самой приводить в порядок место, к которому она по долгу службы не имеет никакого отношения.

«Хочу обратить внимание городских служб на указанную территорию. Почему здесь не убирают дворники?», — спрашивает горожанка.

В городской администрации, куда мы обратились за разъяснениями, ответили, что данная территория находится в частном пользовании. Согласно Правилам благоустройства Таганрога, ответственность за поддержание чистоты на частных объектах несут их собственники.

«Однако, учитывая обращения жителей, мусор у магазина на перекрестке улиц С. Шило и Сызранова был убран силами МКУ «Благоустройство», — говорится в комментарии.

Городские власти в очередной раз призывают собственников магазинов и других объектов следить за порядком на прилегающей территории, а жителей и гостей Таганрога — уважать труд дворников и не бросать мусор в ненадлежащие места.

Фото: «Блокнот Таганрог».

Ранее мы сообщали, что в Северном микрорайоне Таганрога навели порядок в сквере