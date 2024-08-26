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В Таганроге мусор у частного магазина пришлось убирать муниципалитету

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Очередной очаг, где постоянно появляется мусор, возмутил жителей Таганрога. На этот раз неравнодушные горожане обратили внимание на прилегающую территорию одного из магазинов, расположенного на перекрестке улиц С. Шило и Сызранова в микрорайоне «Русское поле».  

Благоустройство

«Возле магазина все время грязно, бросают бутылки, окурки, обертки и тому подобное. Здесь нет урн, идет большой поток людей из парка имени 300-летия Таганрога,  кидают мусор, куда попало», — обратилась в местное Интернет-СМИ жительница города.

Женщина работает поблизости от «мусорного» очага, ей приходится самой приводить в порядок место, к которому она по долгу службы не имеет никакого отношения.

«Хочу обратить внимание городских служб на указанную территорию. Почему здесь не убирают дворники?», — спрашивает горожанка.

В городской администрации, куда мы обратились за разъяснениями, ответили, что данная территория находится в частном пользовании. Согласно Правилам благоустройства Таганрога, ответственность за поддержание чистоты на частных объектах несут их собственники.

«Однако, учитывая обращения жителей, мусор у магазина на перекрестке улиц С. Шило и Сызранова был убран силами МКУ «Благоустройство», — говорится в комментарии.

Городские власти в очередной раз призывают собственников магазинов и других объектов следить за порядком на прилегающей территории, а жителей и гостей Таганрога — уважать труд дворников и не бросать мусор в ненадлежащие места.

Фото: «Блокнот Таганрог».

Ранее мы сообщали, что в Северном микрорайоне Таганрога навели порядок в сквере

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Таганрогская правда
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