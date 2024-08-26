В Северном микрорайоне Таганрога навели порядок в сквере

В Таганроге специалисты МКУ «Благоустройство» навели порядок в скверике, расположенном в районе дома № 2 Б по улице Маршала Жукова. Об этом сообщили в городской администрации.

Привести уборку на территории зеленой зоны, которых в Северном жилом массиве не так уж и много, попросили местные жители. В соцсетях они писали, что в сквере сухие поврежденные ветви деревьев лежат прямо на земле и мешают отдыхающим.

«В минувшую пятницу специалисты МКУ «Благоустройство» выехали на место и навели порядок на территории сквера», — сообщили в городской администрации.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге спортплощадка и игровой комплекс появятся на улице Кленовой.

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