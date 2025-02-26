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В Таганроге межэтнические отношения обсудили на  Консультационном совете

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В Таганроге прошло заседание Консультационного совета по вопросам межрелигиозных и межэтнических отношений при администрации города, где обсуждались вопросы взаимодействия представителей различных культур и религий.

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«Сегодня, как никогда, необходимо укреплять связи между разными религиозными группами, содействовать взаимопониманию и уважению», — подчеркнула глава города Светлана Камбулова.

Сейчас в Таганроге в мире и согласии проживают представители более 100 национальностей. Активную работу ведут 14 национальных общественных организаций, национально-культурных автономий и общин.

Участники заседания обсудили вопросы совместной работы по развитию города и повышению эффективности взаимодействия национально-культурных объединений с органами городской администрации.

Ранее мы рассказали, что таганрогские активисты обсудили с властями вопросы благоустройства Русского поля.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой

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Консультационный совет межэтнические отношения новости Таганрог
Таганрогская правда
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