Таганрогские активисты обсудили с властями вопросы благоустройства Русского Поля

Председатель Городской Думы Таганрога Роман Корякин рассказал о прошедшем вчера, 24 февраля, приеме граждан.

Вопросы благоустройства одного из самых густонаселенных районов города — Русского Поля, стали предметом обсуждения в ходе приема граждан, который провел председатель Городской Думы Роман Корякин. Он обсудил с активистами — председателями многоквартирных домов по ул. Чехова, 322 и Чехова, 326 устройство детской площадки, ремонт межквартальных проездов, уборку неразграниченных муниципальных земельных участков и ряд других тем.

«В ходе беседы старшие домов также подняли весьма актуальный и важный вопрос ремонта и содержания муниципального жилого фонда, в котором жильцы не проживают много лет. Именно эту проблемы совсем недавно обсуждали с коллегами по депутатскому корпусу. Есть над чем работать. Всегда приятно видеть такое внимательно отношение таганрожцев не только к своему делу, дому, но и в целом к городу, в котором мы живем», — подчеркнул председатель Городской Думы.