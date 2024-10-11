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В Таганроге месячник чистоты завершится большим субботником

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В эту субботу, 12 октября, пройдет областной субботник. В нем примут участие жители Таганрога, представители предприятий и коммунальных служб, сотрудники администрации города.

Город

Уборка территорий будет проходить в разных районах Таганрога. А главной площадкой акции чистоты станет прибрежная территория на ул. Адмирала Крюйса, 6-3. Начало субботника в 9.00.

«Конечно, можно по-разному относиться к таким инициативам. Однако, уверена, что они несут большую пользу для города и позволяют привести в порядок территории, которым внимания уделено намного меньше, чем требуется», — написала в своем Telegram глава города Таганрога Светлана Камбулова и пригласила всех неравнодушных жителей присоединиться к субботнику.

Напомним, месячник чистоты стартовал в Ростовской области 9 сентября. В Таганроге каждую субботу проходили экологические акции в разных районах города.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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