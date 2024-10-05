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В Северном микрорайоне Таганрога прошел субботник

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5 октября в Таганроге очередной осенний субботник прошел в Северном жилом массиве. Уборка проводилась в переулке 2-м Новом, 53.

#ЖКХ

Как сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова, в субботнике приняли участие сотрудники МУП «Управление «Водоканал», МУП «Городское хозяйство», МКУ «Благоустройство». А также северного отдела территориального Управления, МКУ «Приморье» и управляющей компании «СЭС».  

«Отдельное спасибо жителям Северного микрорайона за поддержку акции», — написала Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

Участники акции провели покос травы и собрали мусор. Напомним, что уже в следующую субботу, 12 октября, пройдет большой областной субботник.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге рекультивация мусорного полигона выполнена на 74%.

Фото t.me/KambulovaSvetlana

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ЖКХ новости субботник Таганрог
Таганрогская правда
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