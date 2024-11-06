В Таганроге МЧС ликвидирует крупный пожар в промзоне на Москатова

О локализации пожара в цехе по изготовлению детских площадок в пресс-службе регионального МЧС сообщили в 14.02. В 14.36 на месте возгорания ликвидировано открытое горение.

Напомним, цех загорелся в 13.08. На место ЧП выехали пожарные расчеты — 24 спасателя и 7 спецмашин.

«Огонь охватил 3 металлических ангара на площади 1000 кв. метров. Пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Сейчас пожарные ликвидируют последствия возгорания, идет заливка по всей площади.

Причины пожара уточняются.

Фото и видео ГУ МЧС по РО