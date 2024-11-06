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В Таганроге крупный пожар тушат на улице Москатова

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6 ноября в Таганроге тушат большой пожар на улице Москатова. Огонь распространился на площади тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Новости Таганрога

Сообщение поступило на пульт дежурного в 13.08. Оказалось, что горит цех по производству детских площадок, расположенный на улице Москатова, 35. На месте происшествия с огнем борются 24 сотрудника МЧС и семь спецмашин.

«По предварительным данным, площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров», — пишет источник.

О причинах пожара и пострадавших пока не сообщается.

Ранее мы рассказали, что на Дону за сутки двое мужчин погибли из-за курения в постели.

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Таганрогская правда
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