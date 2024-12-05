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В Таганроге кухонная варочная панель стала причиной пожара

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В Таганроге произошел пожар в квартире дома на улице Чехова, сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Таганрога

Причиной происшествия стало короткое замыкание варочной панели на кухне одной из квартир многоквартирного дома.

«К счастью, никто не пострадал — хозяева вовремя увидели огонь и вызвали пожарных», — пишет источник.

На место выезжали четыре сотрудника МЧС и одна спецмашина. Огонь на площади одного квадратного метра был оперативно ликвидирован.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге на железнодорожном переезде тепловоз врезался в грузовик.

Фото ГУ МЧС (из архива)

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Таганрогская правда
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