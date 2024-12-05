В Таганроге кухонная варочная панель стала причиной пожара

В Таганроге произошел пожар в квартире дома на улице Чехова, сообщает региональное ГУ МЧС.
Причиной происшествия стало короткое замыкание варочной панели на кухне одной из квартир многоквартирного дома.
«К счастью, никто не пострадал — хозяева вовремя увидели огонь и вызвали пожарных», — пишет источник.
На место выезжали четыре сотрудника МЧС и одна спецмашина. Огонь на площади одного квадратного метра был оперативно ликвидирован.
Ранее мы рассказали, что в Таганроге на железнодорожном переезде тепловоз врезался в грузовик.
Фото ГУ МЧС (из архива)
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».