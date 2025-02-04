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В Таганроге коммунальные службы работают в усиленном режиме

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Вечером 3 января в Таганроге коммунальные службы перешли на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщила в своем telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

#ЖКХ

«Основное внимание уделим расчистке дорог от снега, обработке их специальной пескосоляной смесью. Прошу водителей проявлять осторожность на дорогах, соблюдать безопасную скорость и расстояние», — написала Светлана Камбулова.

Она уточнила, что работы по уборке снега и обработке улиц противогололедными материалами, в случае необходимости, будут продолжаться круглосуточно, пока ситуация на дорогах не стабилизируется.

Ранее мы рассказали, что 4 и 6 февраля на нескольких улицах Таганрога отключат электроэнергию.

Фото МКУ «Благоустройство» (из архива)

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ЖКХ коммунальные службы новости очистка дорог снег Таганрог
Таганрогская правда
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