В Таганроге коммунальные службы работают в усиленном режиме

Вечером 3 января в Таганроге коммунальные службы перешли на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщила в своем telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

«Основное внимание уделим расчистке дорог от снега, обработке их специальной пескосоляной смесью. Прошу водителей проявлять осторожность на дорогах, соблюдать безопасную скорость и расстояние», — написала Светлана Камбулова.

Она уточнила, что работы по уборке снега и обработке улиц противогололедными материалами, в случае необходимости, будут продолжаться круглосуточно, пока ситуация на дорогах не стабилизируется.

Ранее мы рассказали, что 4 и 6 февраля на нескольких улицах Таганрога отключат электроэнергию.

Фото МКУ «Благоустройство» (из архива)