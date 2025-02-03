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Плановые работы: 4 и 6 февраля на нескольких улицах Таганрога отключат электроэнергию

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Во вторник, 4 февраля, и в четверг, 6 февраля, в Таганроге снова пройдут плановые отключения электроэнергии. Как сообщили в администрации города, энергетики будут проводить очередные ремонтные работы на линиях и техобслуживание оборудования.

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Так, 4 февраля с 09.00 до 17.00 света не будет по следующим адресам: улица Маршала Жукова, 171-219, 172-210; 2-й Линейный проезд, 170-220, 73-97; 18-й Квартальный проезд, 1-9, 2-10; 3-й Линейный проезд, 169-211, 74-100; 19-й Квартальный проезд, 1-21, 2-40; 4-й Линейный проезд, 73-113, 170-220; улица 3-я Линия, 169-187, 184-200; 12-й Новый переулок, 21-63, 22-80; 13-й Новый переулок, 27-63, 28-68; 11-й Новый переулок, 23-63, 24-64; 17-я Садовая площадка, 1а-11а, 2а-12а; 18-я Садовая площадка, 1а-11а, 2а-12а; 19-я Садовая площадка, 1а-11а, 2а-12а.

6 февраля с 09.00 до 17.00 подачу электроэнергии ограничат в СТ Дачное-2, участки 377-486.

Фото: Россети Юг (из архива)

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нет света отключения Россети электроэнергия
Таганрогская правда
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