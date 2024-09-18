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В Таганроге коммунальные службы очищают испорченные вандалами остановки

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Городские власти призывают жителей бережнее относиться к городскому имуществу.

Благоустройство

Специалисты МКУ «Благоустройство» сегодня выполнили работы по очистке одного из остановочных павильонов в городе, по адресу ул.Чехова, 23, который попал под руку неизвестным «художникам».

Администрация Таганрога размесила в своем Телеграм-канале фото остановки до и после — разукрашенной граффити и уже очищенной от следов черной краски. Жители города, комментируя инцидент, пишут, что «наказывать нужно за такие художества и привлекать родителей к общественным работам».

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Фото: администрация г.Таганрога

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Таганрогская правда
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