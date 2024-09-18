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На улицах Таганрога пройдут городские субботники

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В Таганроге пройдут общегородские субботники, в которых примут участие коммунальные службы, промышленные предприятия, представители малого и среднего бизнеса, управляющие компании, школьники и студенты. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

#ЖКХ

Напомним, что 14 сентября стартовал традиционный осенний месячник чистоты. Комплексные работы по уборке городских территорий охватят разные районы города. Принять участие в субботниках могут все желающие. Так, 21 сентября уборка запланирована на улице Москатова, 25. 28 сентября – на улице Чехова, 337-3. А 5 октября – в переулке 2-м Новом, 53. Начало мероприятий в 9.00.

Завершится осенний месячник чистоты областным субботником, который пройдет 12 октября.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге продолжаются работы по покосу травы и обрезке деревьев.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева (из архива)

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ЖКХ месячник чистоты новости субботники Таганрог
Таганрогская правда
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