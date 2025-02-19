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В Таганроге коммерсант приговорен к семи годам колонии и штрафу в 10 млн рублей

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Таганрогский городской суд вынес приговор предпринимателю, который признан виновным в покушении на дачу взятки. Фигуранту назначен крупный штраф и 7 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Новости Таганрога

Преступление было совершено в марте 2023 года. В ходе судебного разбирательства установлено, что в следственном отделе СУ СК РФ по Ростовской области предприниматель передал другому фигуранту, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, два миллиона рублей. Деньги предназначались за неприятие мер реагирования в случае выявления возможных нарушений при строительстве многоквартирного дома. При этом фигурант убедил коммерсанта, что якобы выступит посредником в передаче полученной суммы сотруднику прокуратуры Ростовской области.

«Довести действия, направленный на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере предприниматель не смог по независящим от него обстоятельствам», — пишет источник.

В судебном заседании он свою вину признал. И 17 февраля был приговорен к штрафу в размере пятикратной суммы взятки – 10 млн рублей. Также предпринимателю назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

Ранее мы рассказали, что сотрудников таганрогского морга подозревают в получении взяток.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)

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Таганрогская правда
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