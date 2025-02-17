Сотрудников таганрогского морга подозревают в получении взяток

Следком возбудил уголовное дело на основании материалов УФСБ России по Ростовской области.

Заведующий и двое сотрудников таганрогского Бюро судебно-медицинской экспертизы подозреваются в получении взяток. СУ СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает ведомство.

«По данным следствия, фигуранты дела, действуя в составе организованной группы, на протяжении длительного времени получали незаконные денежные вознаграждения за организацию и проведение исследований (вскрытий) тел умерших во внеочередном (срочном) порядке, подготовку тел к погребению и выдачу медицинского свидетельства о смерти, предоставляющего возможность определения места погребения, получения ритуальных услуг, а также регистрации акта гражданского состояния», — сообщает источник.