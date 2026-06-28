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В Таганроге ко Дню молодежи провели пешеходный марафон по историческим местам

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В Таганроге ко Дню молодежи подготовили насыщенную программу, в рамках которой молодые жители города смогли проявить спортивные способности, посетить выставки, квизы, викторины и концерты.

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«Разнообразные инициативы были направлены на объединение молодежи», — рассказала глава города Светлана Камбулова.

Так, во Дворце молодежи прошла литературная гостиная «Голос молодых», где участники читали собственные стихи. Волонтеры из АНО «Добро внутри» организовали викторину по первой помощи, посвященную ответственности и навыкам спасения жизни.

Станция юных туристов провела пешеходный марафон по историческим местам города, который стал уроком патриотизма и позволил участникам пройти путями предков, ощутив связь времен.

«Горжусь нашей молодежью! Продолжайте творить, созидать и любить свой город», — обратилась к молодым таганрожцам Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказывали о том, что в Таганроге обсудили развитие грантовой поддержки молодежных инициатив.

Фото: МАХ Светланы Камбуловой

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День молодежи новости праздник Светлана Камбулова Таганрог
Таганрогская правда

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