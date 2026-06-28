В Таганроге обсудили развитие грантовой поддержки молодежных инициатив

В преддверии Дня молодежи в Таганроге прошел круглый стол, посвященный вопросам развития грантовой деятельности и реализации молодежных инициатив, сообщает пресс-служба Городской Думы.

Мероприятие, организованное по инициативе Городской Думы и молодежного Парламента города Таганрога, прошло на площадке Политехнического института (филиал ДГТУ).

В заседании круглого стола приняли участие председатель Городской Думы города Таганрога Роман Корякин, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Артем Величко, исполняющая обязанности директора Политехнического института ДГТУ Ирина Старченко, представители некоммерческих организаций (НКО) города Таганрога.

Артем Величко, приветствуя участников круглого стола, подчеркнул: «Молодежь — это будущее нашего региона. Именно их идеи, жизненная и гражданская позиция – это бесценный ресурс, который позволит заложить фундамент по-настоящему прогрессивного будущего нашей страны. Наша задача – поддерживать их стремления и вместе двигаться вперед».

Обращаясь к присутствующим, Роман Корякин отметил, что грантовая поддержка дает возможность реализовать смелые идеи и воплотить в жизнь самые амбициозные проекты. И очень важно, что запрос на проведение подобного диалога, посвященного именно грантовой деятельности и реализации молодежных инициатив, поступил от самой молодежи в ходе Стратегической сессии, которая проходила в Таганроге в апреле. Роман Валерьевич высказал уверенность, что сегодняшняя встреча станет прекрасной площадкой для обмена опытом, началом плодотворного сотрудничества и стимулом для новых свершений.

В ходе мероприятия участники обсудили существующие грантовые программы, механизмы их получения и успешные примеры реализации проектов в различных сферах, таких как экология, культура, спорт и социальное предпринимательство. Спикеры поделились своим опытом, рассказали о трудностях, с которыми сталкивались, о том, как их удалось преодолеть.

Круглый стол стал площадкой для обмена идеями и налаживания контактов между молодыми активистами, представителями НКО и органами власти. Участники отметили важность подобных мероприятий для повышения информированности молодежи о возможностях финансирования и поддержки их инициатив.

Фото: пресс-служба Городской Думы Таганрога