В Таганроге кинологи познакомили ребят со служебными собаками

Знакомство со своими четвероногими напарниками организовали сотрудники Центра кинологической службы УМВД Таганрога для учащихся Константиновского техникума агроветтехнологий и управления.

Тонкости несения службы с четвероногими помощниками, вольеры, где живут служебные собаки, а также приспособления для их дрессировки показал ребятам начальник центра Виктор Бессарабов. После этого стражи правопорядка продемонстрировали, как розыскные собаки работают на местах преступлений, ищут наркотики и взрывчатые вещества.

Затем у ребят была возможность пообщаться с четвероногими напарниками полицейских, а также задать специалистам все интересующие вопросы.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге полиция проверит места массового пребывания несовершеннолетних.

Фото ГУ МВД по РО