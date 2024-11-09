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В Таганроге кинологи познакомили ребят со служебными собаками

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Знакомство со своими четвероногими напарниками организовали сотрудники Центра кинологической службы УМВД Таганрога для учащихся Константиновского техникума агроветтехнологий и управления.  

Город

Тонкости несения службы с четвероногими помощниками,  вольеры, где живут служебные собаки, а также приспособления для их дрессировки показал ребятам начальник центра Виктор Бессарабов. После этого стражи правопорядка продемонстрировали, как розыскные собаки работают на местах преступлений, ищут наркотики и взрывчатые вещества.

Затем у ребят была возможность пообщаться с  четвероногими напарниками полицейских, а также задать специалистам все интересующие вопросы.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге полиция проверит места массового пребывания несовершеннолетних.

Фото ГУ МВД по РО

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Таганрогская правда
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