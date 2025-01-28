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В Таганроге из-за включенного роутера произошел пожар в квартире

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В Таганроге из-за включенного в электросеть роутера произошел пожар в доме на улице Греческой. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Таганрога

Сообщение о возгорании в доме № 69 поступило на пульт дежурного в 15.46. На место выезжали 16 сотрудников МЧС и три спецмашины.

«Хозяев не было дома, когда в квартире задымился  роутер. Пожарных вызвали соседи», — пишет источник.

К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Огнеборцы потушили огонь, который распространился на площади шести квадратных метров.

Ранее мы рассказали, что в донском поселке мать и сын погибли в огне во время пожара.

Фото ГУ МЧС по РО

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Таганрогская правда
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