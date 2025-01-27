В Ростовской области два человека погибли в огне во время пожара в частном домовладении, расположенном в поселке Зимовники. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Вечером, когда хозяева ложились спать, произошло возгорание на кухне частного дома в переулке Набережном. 84-летняя женщина и ее 60-летний сын не почувствовали запаха дыма.

«Пожарных вызвали соседи, когда уже горел весь дом. В ходе тушения сотрудники МЧС России обнаружили тела погибших», — пишет источник.

Пожарные потушили огонь, который распространился на площади 64 квадратных метров. Сейчас дознаватели устанавливают причину происшествия.

Ранее мы рассказали, что 37-летний рабочий погиб в Ростовской области на территории горнодобывающего карьера.

Фото ГУ МЧС по РО