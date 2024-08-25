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В Таганроге из-за ремонта моста изменили схему движения на перекрестке

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В Таганроге рабочие приступили к активной фазе ремонтных работ дорожного полотна на Бакинском мосту, сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

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В связи с этим изменено движение на пересечении улиц Л. Чайкиной и Бакинской, где установлены соответствующие дорожные знаки. Что касается самого путепровода, то сейчас для транспорта так открыта только одна полоса.

«Для движения по моту открыта всего одна полоса. Поэтому на время проведения ремонтных работ организовано реверсивное движение. Обращайте внимание на сигналы светофора», — напомнил автомобилистам Андрей Фатеев.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге прекращено движение транспорта на участках улиц Толбухина и Зои Космодемьянской

Фото t.me/Fateev

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Бакинский мост изменение движения новости ремонт Таганрог
Таганрогская правда
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