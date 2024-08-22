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В Таганроге ограничено движение транспорта на двух улицах

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22 августа в Таганроге прекращено движение транспорта на участках улиц Толбухина и Зои Космодемьянской, сообщает официальный портал городской администрации.

Новости Таганрога

Далее поэтапно будут перекрываться другие участки дороги на улице Зои Космодемьянской в связи с проводимыми работами по капитальному ремонту коллектора.

Так, с 22 августа по 22 сентября перекрыто движение по улице Толбухина в створе двух проездов улицы Зои Космодемьянской.

С 22 сентября по 15 ноября по улице Зои Космодемьянской (грунтовая дорога) закроют движение от улицы Толбухина до улицы Черняховского. А с 15 ноября по 15 декабря – на грунтовой дороге от улицы Черняховского до улицы Ивана Голубца.

Иллюстрация из архива

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Таганрогская правда
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