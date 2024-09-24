Главная » Новости Таганрога

В Таганроге из-за падения БПЛА пострадало здание и автомобили

На чтение 1 мин Просмотров 552 Опубликовано

В Таганроге в результате пожара, начавшегося 24 сентября после падения украинского беспилотника повреждена кровля здания и четыре легковых автомобиля, сообщает в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев.

Новости Таганрога

«Возгорание на складе, возникшее после падения БПЛА, локализовано на площади 200 кв. метров. Огнем повреждены кровля здания и 4 легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших и погибших нет.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге из-за падения беспилотника начался пожар в промзоне.

Фото «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака БПЛА новости пожар Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru