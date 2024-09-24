В Таганроге из-за падения БПЛА пострадало здание и автомобили

В Таганроге в результате пожара, начавшегося 24 сентября после падения украинского беспилотника повреждена кровля здания и четыре легковых автомобиля, сообщает в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев.

«Возгорание на складе, возникшее после падения БПЛА, локализовано на площади 200 кв. метров. Огнем повреждены кровля здания и 4 легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших и погибших нет.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге из-за падения беспилотника начался пожар в промзоне.

Фото «Таганрогской правды»