В Таганроге в связи с отсутствием воды из-за проведения производственных работ на Донском водоводе изменен график работы образовательных организаций, сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

«На режим самоподготовки из-за отсутствия водоснабжения отправлены учащиеся школ №№ 6, 7, 25/11 (на Дзержинского), 26, 30. В школах №№ 20, 23, 33 (1 Линия, 146) вода подается пониженным давлением, поэтому принято решение проводить сокращенные уроки. Все остальные школы продолжают работать штатном режиме», — рассказала она.

Что касается детских дошкольных учреждений, то пока не принимают детей детсады №№ 1,15,51,73,92,97. Работают до обеда в режиме сокращенного дня — ЦРР «Улыбка» и детсады №№ 68, 71,83, 84.

Светлана Камбулова уточнила, что каждая образовательная организация в родительских чатах будет в дальнейшем информировать об организации учебного процесса.

Ранее мы рассказали, что с 4 утра 9 октября в Таганроге ограничат водоснабжение.

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