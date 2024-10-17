В Таганроге из-за обрезки деревьев нет света на пяти улицах

17 октября в Таганроге остались без света несколько городских улиц. Об этом сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС».
Электричество отключили в связи с тем, что специалисты ЮЗЭС проводят обрезку деревьев.
Примерно до 18 часов без света остались жители улицы К. Либкнехта и переулка Итальянского.
На улицах Сосновой, Бакинской и Каштановой электричества не будет ориентировочно до 14 часов.
Телефон для справок: 8 (8634) 38–31–10.
Фото «Таганрогской правды»
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