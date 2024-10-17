В Таганроге из-за обрезки деревьев нет света на пяти улицах

17 октября в Таганроге остались без света несколько городских улиц. Об этом сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС».

Электричество отключили в связи с тем, что специалисты ЮЗЭС проводят обрезку деревьев.

Примерно до 18 часов без света остались жители улицы К. Либкнехта и переулка Итальянского.

На улицах Сосновой, Бакинской и Каштановой электричества не будет ориентировочно до 14 часов.

Телефон для справок: 8 (8634) 38–31–10.

Фото «Таганрогской правды»