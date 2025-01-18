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В Таганроге из-за аварии нет отопления в 180 домах

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18 января в Таганроге остались без отопления жители 180 жилых домов – это порядка восьми тысяч горожан.

#ЖКХ

Как мы уже сообщали, сегодня произошла авария на котельной, расположенной на улице Ленина, 220. По словам главы города Таганрога Светланы Камбуловой, сейчас там ведется ремонт котла. Также специалисты заменят задвижку диаметром 200 мм.

«Работники МУП «Городское хозяйство» прилагают все усилия для завершения работ в кратчайшие сроки. Прошу вас проявить понимание и терпение. Ситуация находится на моем личном контроле», — написала глава города в своем telegram-канале.

Фото tagancity.ru

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Таганрогская правда
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