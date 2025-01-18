Без тепла: в Таганроге устраняют аварию на котельной

18 января часть домов в Таганрога осталась без отопления из-за аварии на котельной, работа которой была приостановлена.
Как сообщила глава города Светлана Камбулова, аварийная ситуация произошла на котельной, расположенной на улице Ленина, 220.
«Специалисты МУП «Городское хозяйство» уже приступили к работам, которые планируют завершить до 16.00», — написала глава города в своем telegram-канале.
Фото donland.ru
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