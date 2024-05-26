Розыск: в Таганроге вандалы стреляли по трамвайным остановкам

Жителей Таганрога просят помочь найти хулиганов, которые в начале мая испортили две новеньких трамвайных остановки.

Как сообщает проект «Таганрогский трамвай», 4 мая в 22.10 двое неизвестных вандалов разбили стекло на остановке «Парковый переулок». А на следующий день в 23.25 хулиганы испортили ещё один остановочный павильон на «НИИ связи». В обоих случаях на видеозаписях видно, что злоумышленники используют предмет, похожий на пистолет. Расследованием обстоятельств этих происшествий уже занимаются органы МВД.

Всех очевидцев, а также тех, кто может опознать хулиганов, просят позвонить по телефону: +7 938 116 9887.

Фото и видео t.me/taganrogtram