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В Таганроге ищут семью для Татьяны и Леонида

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«Таганрогская правда» продолжает рассказывать о ребятах, нуждающихся в семейном устройстве. В рамках акции «Ищу семью» мы помогает детям, воспитывающимся в учреждениях господдержки, найти новый дом и любящих родителей.

Новости Таганрога

Сегодня мы знакомим вас с Татьяной и Леонидом. Им уже по 17 лет, но ребята сохраняют надежду обрести семьи.

Татьяна — сероглазая, русая, доброжелательная и общительная девушка. Занимается плаванием, адаптивной верховой ездой в конно-казачьем центре «Атаман». Таня посещает кружки по оригами, логоритмике, декоративно-прикладному творчеству. С желанием принимает участие в мероприятиях учреждения, где воспитывается, особенно в театральных постановках. В свободное время любит смотреть музыкальные и кулинарные шоу. Братьев и сестер нет.

Леонид — зеленоглазый, светло-русый, самостоятельный и ответственный юноша. Также занимается плаванием, конным спортом, посещает творческие кружки. Леня — трудолюбивый, отзывчивый и очень добрый. Охотно помогает младшим воспитанникам учреждения. Любит настольные игры, с удовольствием смотрит телепередачи о природе, животных и путешествиях. Братьев и сестер нет.

Возможная форма устройства детей: усыновление, опека, попечительство. 

 По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних управления образования Таганрога (пер. Красногвардейский, 1, кабинет 12, тел. 8 (8634) 64-89-98).

На главной Изображение от pressfoto на Freepik

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Таганрогская правда
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