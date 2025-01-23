В Таганроге ищут семью для 13-летнего Василия

Сейчас подросток воспитывается в городском центре помощи детям и мечтает о собственном домашнем очаге и любящих родителях.

«Таганрогская правда» продолжает акцию «Ищу семью», главная цель которой — помочь детям обрести любовь и понять, что такое настоящая семья. Сегодня мы знакомим вас с 13-летним Василием.

Василий — голубоглазый подросток, с русыми волосами, добрый, отзывчивый, спокойный. Мальчик очень активный. Увлекается футболом, любит играть со сверстниками на свежем воздухе, кататься на велосипеде и самокате. С удовольствием смотрит спортивные и познавательные передачи, хорошо учится, посещает различные кружки и секции. Педагоги отмечают тягу Василия ко всему новому, любознательность, готовность прийти на помощь.

Возможная форма устройства ребенка — опека.

По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних управления образования Таганрога (пер. Красногвардейский, 1, кабинет 12, тел. 8 (8634) 64-89-98).

На главной Изображение от pressfoto на Freepik