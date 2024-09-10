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В Таганроге ищут семью для 11-летнего Ивана

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«Таганрогская правда» продолжает акцию «Ищу семью», главная цель которой — помочь детям обрести любовь и понять, что же такое настоящая крепкая семья.

Сегодня мы знакомим вас с 11-летним Иваном. Сейчас мальчик воспитывается в центре помощи детям и как каждый ребенок мечтает о собственном доме, любящих и заботливых родителях.

Ваня кареглазый, русоволосый, добрый и отзывчивый мальчик, общительный и любознательный. Любит играть в футбол, активно проводить время с друзьями на свежем воздухе, смотреть спортивные и развлекательные программы. Иван хорошо учится, с интересом познает новое, участвует в общественной и трудовой жизни учреждения. Легко идет на контакт со взрослыми и сверстниками, помогает младшим.

Возможная форма устройства: опека. Братьев и сестер нет.

По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних управления образования Таганрога (пер. Красногвардейский, 1, кабинет 12, тел. 8 (8634) 64-89-98).

На главной Изображение от pressfoto на Freepik

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Таганрогская правда
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