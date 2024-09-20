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В Таганроге ищут семьи для 16-летних Вероники и Евгения

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Подростки воспитываются в центре помощи детям и мечтают о собственных семьях и любящих родителях.

#Проекты

«Таганрогская правда» продолжает акцию «Ищу семью», главная цель которой – помочь детям обрести любовь и понять, что же такое настоящая крепкая семья. Откликнувшись, вы помогаете сформировать полноценную личность и дать ребенку то, чего он лишился, так и не узнав, каково это – быть любимым.

Сегодня мы знакомим вас с Вероникой и Евгением. Обоим ребятам по 16 лет.

Вероника – веселая, кареглазая девочка, добрая и ласковая, дружелюбная, спокойная. Занимается адаптивным конным спортом, плаванием, посещает творческие кружки. В свободное время любит смотреть музыкальные и кулинарные шоу, собирать картины из алмазной мозаики и вышивать. Вероника осваивает игру на ложках, является участником ритмического ансамбля.

Евгений – сероглазый, светло-русый, ответственный, трудолюбивый. Занимается спортом, участвует в творческих конкурсах и мероприятиях. С готовностью помогает младшим. Педагоги отмечают любознательность подростка, тягу к новым знаниям. Женя любит активные игры на свежем воздухе. В свободное время мастерит кормушки для птиц.

Братьев и сестер у ребят нет. Возможные формы устройства: усыновление, опека, попечительство.

По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства управления образования г. Таганрога (пер. Красногвардейский, 1, кабинет 12, телефоны для справок: 8(8634) 64-85-52, 64-75-19).

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Таганрогская правда
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