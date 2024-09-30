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В Таганроге ищут новые семьи для Федора и Ярославы

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Сейчас ребята воспитываются в городском центре помощи детям.

#Проекты

«Таганрогская правда» продолжает акцию «Ищу семью», главная цель которой — помочь юным таганрожцам обрести любовь и понять, что же такое настоящая крепкая семья. Откликнувшись, вы помогаете сформировать полноценную личность и дать детям то, чего они лишились, так и не узнав, каково это — быть любимыми.

Сегодня мы знакомим вас с Федором и Ярославой.

Федору 12 лет. Это светло-русый, сероглазый, веселый и общительный мальчик. Педагоги отмечают его спокойный и ласковый характер, открытость. Федя занимается адаптивным конным спортом, посещает бассейн, хореографический кружок, творческие секции. С удовольствием осваивает игру на ложках, является участником ритмического ансамбля, выступает на утренниках. Федя любит бывать на цирковых и театральных представлениях, кататься на самокате, смотреть мультфильмы, слушать детские рассказы, сказки.

Ярославе 10 лет. Сероглазая, русая, улыбчивая девочка с легким характером, любознательная, внимательная, очень старательная в учебе. Увлекается спортом и творчеством. Особенно Ясе нравятся занятия по песочной терапии и верховой езде. С интересом разучивает стихи, выступает на мероприятиях, которые проводятся в учреждении. Любит играть с куклами, кататься на качелях, собирать пазлы, рисовать.

Братьев и сестер у Федора и Ярославы нет.

Форма устройства детей: усыновление, опека, попечительство.

По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства управления образования г. Таганрога (пер. Красногвардейский, 1, кабинет 12, телефоны для справок: 8(8634) 64-85-52, 64-75-19).

Фото на главной ru.freepik.com

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Таганрогская правда
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