В Таганроге ищут новую семью для сестры и брата — Альбины и Ивана

Сейчас ребята воспитываются в одном из городских центров помощи детям и мечтают о любящих родителях и домашнем очаге.

«Таганрогская правда» продолжает акцию «Ищу семью», главная цель которой — помочь детям обрести любовь и понять, что же такое настоящая крепкая семья. Откликнувшись, вы помогаете сформировать полноценную личность и дать ребенку то, чего он лишился, так и не узнав, каково это — быть любимым.

Сегодня мы знакомим вас с Альбиной и Иваном — родными сестрой и братом. Обратите внимание, брать в семью этих детей можно только вместе.

Альбине 12 лет. Это кареглазая, русая, общительная девочка. Активная и любознательная. Заботится о младшем брате, хорошо учится, неконфликтна. В свободное время любит шить платья куклам, играть в настольные игры, кататься на велосипеде, общаться с друзьями.

Ивану 10 лет. Кареглазый и русоволосый, подвижный мальчишка, очень похожий на сестру. Веселый, доброжелательный, открытый ко всему новому. Увлекается футболом. Предпочитает активные игры на свежем воздухе, любит смотреть телепередачи про животных.

Возможные формы устройства детей — усыновление, опека.

По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних управления образования Таганрога (пер. Красногвардейский, 1, кабинет 12, тел. 8 (8634) 64-89-98).

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