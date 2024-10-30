В Таганроге ищут новую семью для родных братьев и сестры Ярослава, Святослава и Мирославы

Ребята воспитываются в городском центре помощи детям и мечтают о собственной семье и домашнем очаге.

«Таганрогская правда» продолжает акцию «Ищу семью», с помощью которой мы стараемся найти новые семьи для детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня знакомим вас с дружной командой – родными братьями и сестрой Ярославом, Святославом и Мирославой. Обратите внимание – при устройстве в семью разлучать детей нельзя.

Старший из ребят Ярослав, ему 9 лет. Кареглазый, русый мальчик, добрый и ласковый. Педагоги отмечают его общительность, открытость к новым знаниям, дружелюбность. Ярослав с увлечением учится, во всем помогает младшему брату, с особой теплотой заботится о маленькой сестренке. Очень активный и подвижный, любит спортивные игры, езду на велосипеде.

Святославу 7 лет. Подвижный, энергичный ребенок с большими, как у брата карими глазами и русыми волосами. Доброжелательный, любознательный. Во всем берет пример с Ярослава, опекает младшую сестру. Открытый и коммуникабельный, самостоятельный. Любит смотреть мультфильмы, собирать конструктор, играть в футбол.

Самая младшая в этой семье – двухлетняя Мирослава. Сероглазая, русая, по характеру спокойная, откликается на любое проявление заботы и ласки. Очень любит своих братьев. Проявляет интерес к музыкальным занятиям. Мирославе нравится слушать чтение сказок и детские песенки, рассматривать картинки, а больше всего – гулять на свежем воздухе.

Возможная форма устройства детей: опека.

По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних управления образования Таганрога (пер. Красногвардейский, 1, кабинет 12, тел. 8 (8634) 64-89-98).

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