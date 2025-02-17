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В Таганроге ищут новую семью для четверых братьев и сестер

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Родные братья и сестры Дарья, Анастасия, Антон и Константин сейчас воспитываются в городском центре помощи детям и очень надеются обрести собственный дом и любящих родителей.

#Проекты

«Таганрогская правда» продолжает акцию «Ищу семью», с помощью которой мы стараемся найти новые семьи для детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня знакомим вас с дружной «четверкой» озорных, общительных ребят. Обратите внимание, что разлучать братьев и сестер нельзя, попасть в семью они могут только вместе.

Дарье 12 лет, она старшая среди ребят. Кареглазая, русая, добрая и ласковая девочка. Очень ответственная и самостоятельная, во всем помогает младшим сестре и братьям. Пользуется авторитетом в коллективе. В свободное время любит рисовать, смотреть мультфильмы, собирать пазлы.

Анастасии 9 лет. Тоже кареглазая, с русыми волосами, подвижная, коммуникабельная, настоящая «зажигалка», веселая и открытая ко всему новому. Берет пример с Насти — заботится о младших, ответственно выполняет поручения педагогов. Увлекается бисероплетением.

Антону 7 лет, кареглазый, темно-русый общительный, послушный мальчик. У Антоши спокойный характер, он легко налаживает отношения со сверстниками. Любит играть с машинками, собирать конструктор, смотреть детские передачи.

Костя самый младший в семье, ему всего 4 года. Кареглазый, русый, тихий, немного застенчивый. Несмотря на возраст, малыш вполне самостоятелен, очень привязан к брату и сестрам. Любит слушать сказки, лепить из пластилина, рассматривать книжки с картинками.

Возможная форма устройства детей: усыновление, опека.

По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних управления образования Таганрога (пер. Красногвардейский, 1, кабинет 12, тел. 8 (8634) 64-89-98).

На главной Изображение от pressfoto на Freepik

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Таганрогская правда
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